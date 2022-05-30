Тарпищев: «Касаткина весь турнир играет умно»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением, за счет чего Дарья Касаткина смогла обыграть итальянскую теннисистку Камилу Джорджи в четвертом круге турнира «Ролан Гаррос».

«Корт, кажется, достаточно удобный для Касаткиной, плюс она весь турнир играет умно. Соперница сегодня давала возможность Дарье применять голову, а голова у нее на месте. За счет интеллекта она играет и делает это во Франции удачно», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале 25-летняя теннисистка сыграет со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой. В последней игре соперница Касаткиной обыграла 27-летнюю американку Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1).