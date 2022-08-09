Тарпищев — о шансах Касаткиной на US Open: «С позиции класса игры она идет по возрастающей»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы Дарьи Касаткиной на предстоящем открытом чемпионате США.

«Она классный игрок, попала в десятку. Надо ее поздравить с этим. С позиции класса игры она идет по возрастающей, она сейчас в порядке. Также как и Самсонова играет сейчас очень прилично. Девочки набирают и это приятно. Кудерметова сейчас в паре в пятерке. Поэтому, когда будет известна сетка US Open, то можно будет говорить о шансах. Пока делать это преждевременно», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Касаткина после победы над американкой Шелби Роджерс в турнире Женской теннисной ассоциации в Сан-Хосе заявила, что мечтает о победах в турнирах «Большого шлема».