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Сегодня, 17:30

Тарпищев — о шансах Касаткиной на US Open: «С позиции класса игры она идет по возрастающей»

Дмитрий Барулев
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы Дарьи Касаткиной на предстоящем открытом чемпионате США.

«Она классный игрок, попала в десятку. Надо ее поздравить с этим. С позиции класса игры она идет по возрастающей, она сейчас в порядке. Также как и Самсонова играет сейчас очень прилично. Девочки набирают и это приятно. Кудерметова сейчас в паре в пятерке. Поэтому, когда будет известна сетка US Open, то можно будет говорить о шансах. Пока делать это преждевременно», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Касаткина после победы над американкой Шелби Роджерс в турнире Женской теннисной ассоциации в Сан-Хосе заявила, что мечтает о победах в турнирах «Большого шлема».

Шамиль Тарпищев
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