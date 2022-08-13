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Сегодня, 00:24

Джокович после ослабления ковидных ограничений в США может сыграть на US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович может принять участие на US Open, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, на данный момент вакцинация от коронавируса является обязательным условием для въезда в США, однако 12 августа в стране ослабили некоторые рекомендации, касающиеся социального дистанцирования и карантина.

Напомним, по действующим на данный момент правилам Джокович не может въехать в США, так как не привит от коронавируса. Из-за этого он снялся с турнира в Цинциннати.

US Open
Новак Джокович
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