Посол России в Великобритании оценил возможные ограничения для российских теннисистов на Уимблдоне

Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал возможные ограничения для российских теннисистов на Уимблдоне.

«Попытки запретить все, что связано с русским, продолжаются в гуманитарной, культурной, спортивной сферах. Было заявление о том, что теннисисты для того, чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с отречением. Это ни в какие ворота не лезет, это хамские, грубые заявления», — приводит слова Келина ТАСС.

Ранее стало известно, что министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон обсудил с соответствующими органами возможное подписание российскими и белорусскими теннисистами декларации об отсутствии связей с Россией или Белоруссией, прежде чем допустить их до участия в Уимблдоне.

Политик добавил, что организаторы Уимблдона должны будут заблаговременно получить эти гарантии до начала турнира, иначе спортсменов не допустят. Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.