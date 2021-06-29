Потапова проиграла на старте Уимблдона
14:15
Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге Уимблдона проиграла хорватской спортсменке Донне Векич (1:6, 4:6).
Встреча продолжала час и две минуты.
Во втором круге Векич встретится с победителем пары Каролина Плишкова (Чехия) — Тамара Зиданшек (Словения).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:4
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