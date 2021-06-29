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Потапова проиграла на старте Уимблдона

14:15

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге Уимблдона проиграла хорватской спортсменке Донне Векич (1:6, 4:6).

Встреча продолжала час и две минуты.

Во втором круге Векич встретится с победителем пары Каролина Плишкова (Чехия) — Тамара Зиданшек (Словения).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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