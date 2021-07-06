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Плишкова обыграла Голубич и вышла в полуфинал Уимблдона

16:35
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила представительницу Швейцарии Викторию Голубич (6:2, 6:2) в четвертьфинале Уимблдона в женском одиночном разряде.

В 1/2 финала Плишкова сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис, 21) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:2

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