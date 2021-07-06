Плишкова обыграла Голубич и вышла в полуфинал Уимблдона
16:35
Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила представительницу Швейцарии Викторию Голубич (6:2, 6:2) в четвертьфинале Уимблдона в женском одиночном разряде.
В 1/2 финала Плишкова сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис, 21) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:2
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