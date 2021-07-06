Кафельников: «Какие у Медведева заслуги, чтобы его ставили на центральный корт?»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» поражение россиянина Даниила Медведева в матче против Роберта Хуркача в 1/8 финала Уимблдона (2:6, 7:6 (7:2), 6:3, 3:6, 3:6).

«Очень легко сегодня проиграл. Этот матч нужно было заканчивать еще вчера, у него была возможность, он ей не воспользовался. Думаю, что 1/8 финала для него — ожидаемый результат. Он прогнозируемо вышел во вторую неделю Уимблдона, дальше не хватило. Никакой теории заговора нет. Какие у Медведева заслуги, чтобы его ставили на центральный корт? Он дальше 4 круга не проходил ни разу, у организаторов другие приоритеты», — сказал Кафельников «СЭ».

24-летний в следующем раунде встретится с Роджером Федерером.

«Уимблдон» пройдет с 28 июня по 11 июля.