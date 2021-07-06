Медведев проиграл Хуркачу в пяти сетах и вылетел с Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев закончил выступление на Уимблдоне.
В 1/8 финала он проиграл Хуберту Хуркачу из Польши со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут.
Медведев сделал 13 эйсов при пяти двойных ошибках и трех реализованных брейк-пойнтах из восьми. У его соперника 10 эйсов, четыре двойные и три успешных брейк-пойнта из четырех.
Игра должна была завершиться 5 июля, но была перенесена из-за дождя.
В следующем раунде Хуркач встретится с Роджером Федерером.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Хуберт Хуркач (Польша, 14) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3
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