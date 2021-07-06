Медведев проиграл Хуркачу в пяти сетах и вылетел с Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев закончил выступление на Уимблдоне.

В 1/8 финала он проиграл Хуберту Хуркачу из Польши со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут.

Медведев сделал 13 эйсов при пяти двойных ошибках и трех реализованных брейк-пойнтах из восьми. У его соперника 10 эйсов, четыре двойные и три успешных брейк-пойнта из четырех.

Игра должна была завершиться 5 июля, но была перенесена из-за дождя.

В следующем раунде Хуркач встретится с Роджером Федерером.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 14) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3