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Макинрой: «Джокович — один из самых выдающихся спортсменов, один на миллиард»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче после его победы на US Open-2023.

«Он один из самых выдающихся спортсменов в спорте в целом. Энергия, голод и воля, которые он все еще сохранил после всех своих достижений, просто сумасшедшие. Он один на миллиард. Я люблю Роджера (Федерера), я боготворил Рода Лейвера. Я испытываю величайшее уважение к Рафе Надалю, который постоянно прилагает много усилий. Но этот парень... Я даже не знаю, с чего начать. Остается только восхищаться им», — приводит Mirror слова Макинроя.

В финале Открытого чемпионата США 2023 года Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева и в четвертый раз стал победителем турнира. Всего на его счету 24 титула «Большого шлема». После US Open 36-летний серб возглавил рейтинг АТР.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/tennis/djokovic-us-open-reaction-mcenroe-30908939
US Open
Джон Макинрой
Новак Джокович
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