Латвийская теннисистка Елена Остапенко сыграет с американкой Кори Гауфф в матче 1/4 финала турнира US Open-2023 во вторник, 5 сентября. Их встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния Остапенко — Гауфф.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча US Open можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

26-летняя Остапенко располагается на 21-м месте в женском рейтинге WTA. В 1/8 финала US Open она победила польку Игу Свентек (3:6, 6:3, 6:1).

19-летняя Гауфф занимает девятую строчку в рейтинге. В 1/8 финала Открытого чемпионата США она оказалась сильнее датчанки Каролины Возняцки (6:3, 3:6, 6:1).

US Open: расписание и результаты дня 5 сентября — матчи 1/4 финала у Джоковича и Остапенко