Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:00

Остапенко — Гауфф: прямая трансляция матча US Open (видео)

Прямая трансляция матча US Open Остапенко — Гауфф начнется в 19.00 мск 5 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисистка Кори Гауфф.
Кори Гауфф.
Фото Reuters

Латвийская теннисистка Елена Остапенко сыграет с американкой Кори Гауфф в матче 1/4 финала турнира US Open-2023 во вторник, 5 сентября. Их встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния Остапенко — Гауфф.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча US Open можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

26-летняя Остапенко располагается на 21-м месте в женском рейтинге WTA. В 1/8 финала US Open она победила польку Игу Свентек (3:6, 6:3, 6:1).

19-летняя Гауфф занимает девятую строчку в рейтинге. В 1/8 финала Открытого чемпионата США она оказалась сильнее датчанки Каролины Возняцки (6:3, 3:6, 6:1).

US Open: расписание и результаты дня 5 сентября — матчи 1/4 финала у Джоковича и Остапенко

Фрэнсис Тиафо, Новак Джокович и&nbsp;Елена Остапенко. Матчи Джоковича, Тиафо и Остапенко в 1/4 финала: онлайн-трансляция US Open
Теннис
US Open
Елена Остапенко
Кори Гауфф
1
Читайте также
Смена триколора. Юная российская теннисистка Ефремова теперь будет представлять Францию
«Абаскалю пора понять: 9 игроков основы не меняются! А у него за 7 туров уже три вратаря. Акинфеев с годами молодеет». Газзаев — о 7-м туре РПЛ
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
The Economic Times сообщило о планах Индии переименовать страну в Бхарат
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Пивоварова заявила, что Рублев был на порядок сильнее Дрэйпера
Пивоварова прокомментировала эпизод с медицинским тайм-аутом Медведева на US Open
Веснина считает Медведева фаворитом четвертьфинала US Open против Рублева
Веснина объяснила поражение Касаткиной от Соболенко на US Open: «Арина просто снесла Дашу с корта»
Медведева на US Open обвиняют в грязных приемах. Нападки перед российским дерби
Зверев — о своем самом длинном матче на US Open: «Теперь я могу сказать, что вернулся. Это то, ради чего я живу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоварова прокомментировала эпизод с медицинским тайм-аутом Медведева на US Open

Пивоварова заявила, что Рублев был на порядок сильнее Дрэйпера
Новости
RSS RSS
Все новости