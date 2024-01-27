Пивоварова считает, что Медведев психологически сильнее Синнера

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Янником Синнером в финале Australian Open.

«Фаворитом будет, конечно, Синнер. Его уровень тенниса выше на этом Australian Open, чем у Даниила. Но психологически сильнее Медведев. Если ему удастся стабильно втягивать Янника в длинные розыгрыши, то он получит преимущество. Это первый финал Янника, и однозначно у него будут в каких-то моментах трястись руки, а Медведев — это такой игрок, который может развалить соперника. Будем надеяться, что Даниил сможет выбить Синнера из колеи так же, как он это сделал с Александром Зверевым. Тогда итальянец начнет нервничать и станет менее уверенным в своей игре. А Медведеву желаем быстрого и полного восстановления после полуфинального матча со Зверевым. Надеюсь, что команда Даниила сейчас сделает все, чтобы привести его в чувство и чтобы он был свеженьким к финалу», — приводит слова Пивоваровой «Газетой.Ru».

27-летний Медведев в полуфинале встретился с немцем Александром Зверевым и смог одержать победу, несмотря на проигрыш первых двух сетов (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.