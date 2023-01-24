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Сегодня, 16:35

Петрова заявила, что Хачанов наконец нашел свою форму

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, бронзовый призер Олимпиады — 2012 в парном разряде Надежда Петрова высказалась о победе Карена Хачанова в четвертьфинале Australian Open.

«Я очень рада за Карена — наконец он нашел свою форму. Это его второй полуфинал Большого шлема. Первый у него был на US Open, а теперь он подтверждает свой результат в Австралии. Это говорит о том, что он провел хороший подготовительный сезон. Он показывает замечательный теннис. Если честно, ему немного фартило по сетке: повезло, что Надаль вылетел, потому что Рафа с каждым матчем набирает обороты и уверенность. И то, что он выбыл на ранней стадии, сыграло на руку Хачанову. Потом у него были непростые матчи с молодыми, подающими надежды теннисистами. То, что Корда не доиграл, говорит о том, что у него был очень сложный матч против поляка Хуберта Хуркача, где он боролся в пяти сетах. Видно, была какая-то небольшая травма — последствия того матча, поэтому он снялся в третьем сете. И это очень хорошо для Хачанова, он может восстановиться, у него гораздо меньше затрачено сил», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Российский теннисист 24 января вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2023. В предыдущие четыре года Хачанов не выигрывал титулов и не одерживал победы над игроками первой десятки.

Хачанов в полуфинале турнира Australian Open встретится Стефаносом Циципасом из Греции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/24/19564111.shtml
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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