Петрова рассказала, что Медведев может перенять у Зверева

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, что российский теннисист Даниил Медведев мог бы перенять у немца Александра Зверева.

Медведев в пяти сетах обыграл Зверева в полуфинале Australian Open — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Иногда этого не хватает Медведеву — поддавливать соперника, из короткого удара идти вперед, завершать с лета. Это ведь огромная экономия сил. Кроме того, ты все время давишь на соперника и привносишь разнообразие в свою игру», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Финал Australian Open пройдет в воскресенье, 28 января. Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.