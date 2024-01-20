Петрова: «Медведев вышел не на сто процентов собранным на матч с Руусувуори»

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над финном Эмилем Руусувуори (3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0) во втором круге Australian Open.

«Это был очень напряженный матч, который неожиданно затянулся на пять сетов. У меня создалось такое впечатление, что Медведев «засиделся», потому что перед его игрой был длинный матч Рыбакиной и Блинковой. Поэтому подготовка к игре его расслабила, он вышел не на сто процентов собранный и начал раскачиваться только к третьему сету, в отличие от Руусувуори, который стартовал очень хорошо, уверенно и активно.

Конечно, Даня не играл в свой лучший теннис, он больше боролся сам с собой. Физически Медведев находится в прекрасной форме, но пока ему очень тяжело показывать свой теннис, так как этому мешает внутренняя борьба и недовольство. В четвертом сете он взял тай-брейк, а уже в пятом сете мы видели известного нам Медведева. Такие матчи очень нужны, в том числе для того, чтобы повысить уверенность в себе. И теперь он разыгрался, что очень хорошо, ведь дальше соперники будут только сложнее», — цитирует «Газета.Ru» Петрову.