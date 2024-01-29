Ольховский считает, что Синнер способен стать первой ракеткой мира

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что победитель Australian Open Янник Синнер способен стать первой ракеткой мира.

В воскресенье, 28 января итальянец обыграл россиянина Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3) в финале Australian Open.

«Уже говорил, что Синнер будет в тройке в этом году. Сейчас он показывает наилучший, качественный теннис, какой он когда-либо показывал. Он вырос, он уверен, он эффективно играет, мощно. Думаю, он будет претендовать на звание лучшей ракетки мира», — приводит «Газета.ru» слова Ольховского.

На данный момент Синнер занимает четвертое место в рейтинге ATP. Лидером является серб Новак Джокович, на второй строчке испанец Карлос Алькарас, на третьей — Даниил Медведев.