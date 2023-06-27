Петрова назвала поражение Рублева в финале отличной подготовкой к Уимблдону

Бывшая третья ракетка мира, бронзовая призерка Олимпиады — 2012 Надежда Петрова заявила, что поражение в финале турнира в Галле поможет Андрею Рублеву настроиться на успешное выступление на Уимблдоне.

«Я думаю, что у Рублева прошла сейчас отличная подготовка. К тому же есть желание доказать другим, что он все-таки лучше. Я думаю, это поможет ему хорошо выступить на Уимблдоне», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Рублев проиграл Бублику в финале турнира в Галле 3:6, 6:3, 3:6.

Для 26-летнего Бублика победа в турнире ATP-500 стала первой в карьере. Также на его счету второй титул ATP в карьере.

Уимблдон является третьим турниром «Большого шлема» в сезоне и пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса с 3 по 16 июля.