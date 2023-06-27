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Сегодня, 13:46

Петрова предположила, что Бублик может вылететь с Уимблдона из-за суеверия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая третья ракетка мира, бронзовая призерка Олимпиады — 2012 Надежда Петрова рассказала о суеверии, которое может помешать казахстанцу Александру Бублику пройти первый круг Уимблдона.

«Желаю Бублику успешного выступления на Уимблдоне. Но есть очень интересная статистика: все победители турнира Галле проигрывали потом в первом круге Уимблдона. Сможет ли Александр об этом не думать? Все-таки теннисисты — очень суеверные спортсмены. Надеюсь, что ему об этом никто не скажет, и он продолжит играть так же уверенно на Уимблдоне и станет опасным соперником для топовых игроков», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

В финале турнира в Галле Бублик обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Для 26-летнего Бублика победа в турнире ATP-500 стала первой в карьере. Также на его счету второй титул ATP в карьере.

Уимблдон является третьим турниром «Большого шлема» в сезоне и пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса с 3 по 16 июля.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/27/20755640.shtml
Теннис
Wimbledon
Александр Бублик
Надежда Петрова
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