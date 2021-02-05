Медведев встретится с Поспишилом в первом круге Australian Open
10:16
В пятницу 5 февраля состоялась жеребьевка мужского одиночного посева Australian Open, сообщает пресс-служба турнира.
Первая «ракетка» России Даниил Медведев в первом круге встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, а Андрей Рублев — с немцем Янником Ханфманном. Аслану Карацеву, успешно прошедшему квалификацию, стартовать с итальянцем Джанлукой Маджерой.
Карен Хачанов в первом круге сразится с австралийцем Александром Вукичем, а Роман Сафиуллин — с белорусом Ильей Ивашко.
Первый круг Australian Open стартует в понедельник, 8 февраля. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.
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