Павлюченкова прошла в третий круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг US Open.

Во втором раунде она обыграла Анну Шмидлову со счетом 6:2, 5:7, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты.

Россиянка сделала 3 эйса и допустила 3 двойные ошибки, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 14.

В следующем раунде Павлюченкова встретится еще с одной россиянкой — Варварой Грачевой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — Анна Шмидлова (Словакия, Q) — 6:2, 5:7, 6:2