Павлюченкова прошла в третий круг US Open
21:44
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг US Open.
Во втором раунде она обыграла Анну Шмидлову со счетом 6:2, 5:7, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты.
Россиянка сделала 3 эйса и допустила 3 двойные ошибки, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 14.
В следующем раунде Павлюченкова встретится еще с одной россиянкой — Варварой Грачевой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — Анна Шмидлова (Словакия, Q) — 6:2, 5:7, 6:2
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