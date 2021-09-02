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Барти обыграла Таусон и вышла в третий раунд US Open

20:54
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Австралийская теннисистка Эшли Барти победила датчанку Клару Таусон (6:1, 7:5) в матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде.

В следующем раунде австралийка сыграет с победительницей пары Шелби Роджерс (США) — Сорана Кирстя (Румыния)

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Клара Таусон (Дания) — 6:1, 7:5

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:1, 6:3

Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:4

Мария Саккари (Греция, 17) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:2

Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора

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