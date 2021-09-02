Барти обыграла Таусон и вышла в третий раунд US Open
Австралийская теннисистка Эшли Барти победила датчанку Клару Таусон (6:1, 7:5) в матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде.
В следующем раунде австралийка сыграет с победительницей пары Шелби Роджерс (США) — Сорана Кирстя (Румыния)
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Клара Таусон (Дания) — 6:1, 7:5
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:1, 6:3
Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:4
Мария Саккари (Греция, 17) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:2
Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 6:1
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:1
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