Павлюченкова проиграла Синяковой и вылетела с Roland Garros
16:34
Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер второго круга Roland Garros. Россиянка в двух сетах уступила Катержине Синяковой из Чехии.
Синякова сыграет в третьем круге с пятой «сеяной» Кики Бертенс.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Катержина Синякова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:4
Эжени Бушар (Канада, WC) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 5:7, 6:4, 6:3
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/11/6/
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