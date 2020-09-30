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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Павлюченкова проиграла Синяковой и вылетела с Roland Garros

16:34
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Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер второго круга Roland Garros. Россиянка в двух сетах уступила Катержине Синяковой из Чехии.

Синякова сыграет в третьем круге с пятой «сеяной» Кики Бертенс.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Катержина Синякова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:3, 6:4

Эжени Бушар (Канада, WC) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 5:7, 6:4, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/11/6/

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