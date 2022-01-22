Павлюченкова проиграла Кирстя в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. В трех сетах она уступила представительнице Румынии Соране Кирстя — 3:6, 6:2, 6:2.

За 1 час 43 минуты встречи Анастасия записала в актив три подачи навылет и четыре двойные ошибки, а также сделала четыре брейка. Сорана сделала два эйса, пять брейков и одну двойную ошибку. Она повела в личных встречах — 4:3.

Павлюченкова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Australian Open завершится 30 января.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — 6:3, 2:6, 6:2