Свентек высказалась по поводу победы над Касаткиной в третьем круге Australian Open

Польская теннисистка Ига Свентек высказалась по поводу победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге Australian Open (6:2, 6:3).

«Напряженный был матч. Тактически я отлично сыграла, не позволяла Дарье пользоваться форхенд топспином. Рада, что мне удалось первой переключиться и пойти к линии, завладев инициативой. Чувствую, что с каждым матчем играю все лучше и лучше», — цитирует Свентек пресс-служба WTA.

В четвертом круге Свентек встретится с победителем матча Сорана Кирстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 10).