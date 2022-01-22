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Сегодня, 15:20

Свентек — о матче с Касаткиной: «Напряженная была игра»

Свентек высказалась по поводу победы над Касаткиной в третьем круге Australian Open
Виктория Кравченко

Польская теннисистка Ига Свентек высказалась по поводу победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге Australian Open (6:2, 6:3).

«Напряженный был матч. Тактически я отлично сыграла, не позволяла Дарье пользоваться форхенд топспином. Рада, что мне удалось первой переключиться и пойти к линии, завладев инициативой. Чувствую, что с каждым матчем играю все лучше и лучше», — цитирует Свентек пресс-служба WTA.

В четвертом круге Свентек встретится с победителем матча Сорана Кирстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 10).

Australian Open
Дарья Касаткина
Ига Свентек
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