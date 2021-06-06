Словенка Зиданшек стала первой четвертьфиналисткой Roland Garros
6 июня 2021, 13:38
Представительница Словении Тамара Зиданшек вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В 1/8 финала она переиграла Сорану Кирстя из Румынии в двух сетах.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Тамара Зиданшек (Словения) — Сорана Кирстя (Румыния) — 7:6 (7:4), 6:1
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