Словенка Зиданшек стала первой четвертьфиналисткой Roland Garros

Представительница Словении Тамара Зиданшек вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В 1/8 финала она переиграла Сорану Кирстя из Румынии в двух сетах.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Тамара Зиданшек (Словения) — Сорана Кирстя (Румыния) — 7:6 (7:4), 6:1