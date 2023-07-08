Бадоса — о травме: «После первого матча показалось, что все не так уж плохо»

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о травме, из-за которой снялась с Уимблдона.

Она не доиграла матч второго круга против Марты Костюк.

«Травма та же, что и в последние недели. Это стрессовый перелом. Я сделала все возможное, чтобы постараться выступить, но вчера, когда я проснулась, опять стало больно, уже после первого круга. Состояние немного ухудшилось. Так что мне нужно отдохнуть несколько дней, поговорить с командой и понять, что я буду делать в ближайшие дни и недели. В первом матче я была очень довольна, потому что чувствовала себя хорошо. После матча я поговорила с командой, и мне показалось, что все не так уж плохо. Но, когда я проснулась, мне стало хуже», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

После матча с Костюк один из журналистов поздравил испанку Бадосу с выходом в третий круг турнира, несмотря на то что спортсменка снялась с игры.

В третьем круге Костюк встретится с Мэдисон Кис (США).