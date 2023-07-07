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Сегодня, 13:46

Костюк вышла в третий круг Уимблдона после снятия Бадосы

Сергей Разин
корреспондент
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Марта Костюк.
Фото Пресс-служба Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге Уимблдона встречалась с испанкой Паулой Бадосой.

При счете 6:2, 1:0 в пользу 21-летней украинки Бадоса снялась с матча.

В третьем круге Костюк встретится с победительницей матча Виктория Голубович (Швейцария) — Мэдисон Кис (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк (Украина) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока

Уимблдон
Марта Костюк
5
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