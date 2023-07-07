Костюк вышла в третий круг Уимблдона после снятия Бадосы
Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге Уимблдона встречалась с испанкой Паулой Бадосой.
При счете 6:2, 1:0 в пользу 21-летней украинки Бадоса снялась с матча.
В третьем круге Костюк встретится с победительницей матча Виктория Голубович (Швейцария) — Мэдисон Кис (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Марта Костюк (Украина) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока
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