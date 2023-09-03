Панова в паре с Букшей проиграла Гауфф и Пегуле на US Open
Россиянка Александра Панова и испанка Кристина Букша потерпели поражение во втором круге US Open в парном разряде. В двух сетах они проиграли американкам Коко Гауфф и Джессике Пегуле.
Следующими соперницами американской пары будут украинка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Коко Гауфф/Джессика Пегула (США, 3) — Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия) — 6:1, 7:5
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