Отец украинской теннисистки назвал большой ошибкой рукопожатие с россиянкой на юниорском Australian Open

Отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр Констанстин Котляр отреагировал на то, что его дочь пожала руку российской теннисистке Владе Минчевой (2:6, 4:6) после матча первого круга юниорского Australian Open.

«Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких крупных соревнованиях, как турниры серии «Большого шлема». Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России. Это, безусловно, была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем», — приводит слова Константина РИА Новости со ссылкой на сайт Федерации тенниса Украины.

С февраля 2022 года теннисисты из Украины не пожимают руки представителям России и Белоруссии.

18 января украинка Даяна Ястремская и Варвара Грачева, которая сменила спортивное гражданство с российского на французское, стукнулись ракетками после матча второго круга Australian Open. Ястремская одержала победу со счетом 6:3, 6:2.