Организаторы Australian Open могут лишиться 7,5 миллионов долларов из-за локдауна в Мельбурне

Из-за локдауна, который ввели власти штата Виктория в Мельбурне, организаторы Открытого чемпионата Австралии могут лишиться 7,5 миллионов долларов, сообщает The Age.

В случае, если зрители будут допущены на трибуны, начиная с четверга, убыток с продажи билетов составит около 4 миллионов, если нет — более 7,5.

Общая стоимость проведения австралийского «мэйджора» оценивается в 108,5 миллионов долларов.