Рублев ожидает сложного матча в 1/8 финала Australian Open против Рууда

Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Australian Open против норвежца Каспера Рууда.

«Помню, в первой встрече с ним я проигрывал сет и брейк, и потом получилось выиграть. В 2020 году был очень тяжелый матч, очень интенсивная игра, очень высокий и быстрый уровень игры, и было очень сложно, но получилась выиграть достаточно уверенно в двух сетах. Поэтому посмотрим.

Сейчас он в хорошей форме. Уверен, что будет очень физический матч, потому что он бегает очень здорово, играет длинные розыгрыши. И будет очень интенсивный матч, потому что он тоже играет очень быстро, у него очень крутой удар справа, потому будет очень сложный матч», — сказал Рублев в эфире телеканала Eurosport.