Надаль встретится с Фоньини в 1/8 финала Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль обыграл британца Кэмерона Норри в матче третьего круга Australian Open — 7:5, 6:2, 7:5.

Длительность встречи составила 2 часа 15 минут.

В параллельном матче итальянец Фабио Фоньини победил австралийца Алекса Де Минаура — 6:4, 6:3, 6:4. В 1/8 финала Фоньини предстоит встретиться с Надалем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:5, 6:2, 7:5

Фабио Фоньини (Италия, 16) — Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — 6:4, 6:3, 6:4