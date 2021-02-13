Надаль встретится с Фоньини в 1/8 финала Australian Open
15:16
Испанец Рафаэль Надаль обыграл британца Кэмерона Норри в матче третьего круга Australian Open — 7:5, 6:2, 7:5.
Длительность встречи составила 2 часа 15 минут.
В параллельном матче итальянец Фабио Фоньини победил австралийца Алекса Де Минаура — 6:4, 6:3, 6:4. В 1/8 финала Фоньини предстоит встретиться с Надалем.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:5, 6:2, 7:5
Фабио Фоньини (Италия, 16) — Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — 6:4, 6:3, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю