Медведев стал 3-м «сеяным» на Уимблдоне, Рублев — 7-м

Стал известен список «сеяных» теннисистов на предстоящем Уимблдоне-2023.

Среди россиян в топ-10 оказались Даниил Медведев (3-е место) и Андрей Рублев (7-е).

Лидирует в списке испанец Карлос Алькарас, который вернул себе первую строчку рейтинга ATP. На втором месте — серб Новак Джокович.

В первую десятку также попали норвежец Каспер Рууд (4-й), грек Стефанос Циципас (5-й), датчанин Хольгер Руне (6-й), итальянец Янник Синнер (8), американцы Тэйлор Фритц и Фрэнсис Тиафо (9 и 10).

Действующим чемпионом Уимблдона является Джокович, который в финале-2022 обыграл австралийца Ника Кирьоса 4-6 6-3 6-4 7-6 (7:3).

Уимблдон-2023 пройдет 3-16 июля на травяных кортах в Лондоне.