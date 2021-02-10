Определился соперник Джоковича в третьем круге Australian Open

Американский теннисист Тэйлор Фритц 10 февраля в матче 2-го круга Australian Open в пяти сетах обыграл соотечественника Райлли Опелку — 4:6, 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:2. Матч длился четыре часа и 11 минут.

Следующим соперником Фритца станет первая ракетка мира Новак Джокович, который в четырех сетах справился с Фрэнсисом Тиафо — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 27) — Райлли Опелка (США) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:2

Душан Лайович (Сербия, 23) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3