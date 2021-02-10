Определился соперник Джоковича в третьем круге Australian Open
12:04
Американский теннисист Тэйлор Фритц 10 февраля в матче 2-го круга Australian Open в пяти сетах обыграл соотечественника Райлли Опелку — 4:6, 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:2. Матч длился четыре часа и 11 минут.
Следующим соперником Фритца станет первая ракетка мира Новак Джокович, который в четырех сетах справился с Фрэнсисом Тиафо — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 27) — Райлли Опелка (США) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:2
Душан Лайович (Сербия, 23) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3
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