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Осака в двух сетах обыграла Гарсию на Australian Open

12:28
Наоми Осака. Фото Twitter
Наоми Осака. Фото Twitter
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Японская теннисистка Наоми Осака 10 февраля в матче 2-го круга Australian Open в двух сетах разобралась с француженкой Каролиной Гарсией — 6:2, 6:3. Матч длился час и три минуты.

В следующем раунде третья ракетка турнира сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер, которая в двух сетах победила словачку Анну Шмидлову — 6:3, 6:2.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 3) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 6:3

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