Осака в двух сетах обыграла Гарсию на Australian Open
12:28
Японская теннисистка Наоми Осака 10 февраля в матче 2-го круга Australian Open в двух сетах разобралась с француженкой Каролиной Гарсией — 6:2, 6:3. Матч длился час и три минуты.
В следующем раунде третья ракетка турнира сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер, которая в двух сетах победила словачку Анну Шмидлову — 6:3, 6:2.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония, 3) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 6:3
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