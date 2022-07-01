Онс Жабер вышла в четвертый круг Уимблдона

Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла француженку Диан Парри в третьем круге Уимблдона.

Матч продолжался 1 час 8 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3.

Вторая ракетка мира Жабер четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету 77-й ракетки мира Парри — 2 эйса, две двойные и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвертом круге Уимблдона Жабер сыграет с победительницей матча Ангелик Кербер (Германия, 15) — Элисе Мертенс (Бельгия, 24).

В другом матче англичанка Хизер Уотсон обыграла Каю Юван (Словения) со счетом 7:6 (8:6), 6:2. В следующем раунде Уотсон сыграет представительницей Германии Юлией Нимайер.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис, 3) — Диан Парри (Франция) — 6:2, 6:3

Хизер Уотсон (Великобритания) — Кая Юван (Словения) — 7:6 (8:6), 6:2