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Сегодня, 17:54

Надаль поделился мыслями по поводу завершения своей карьеры

Виктория Кравченко
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22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль рассказал, что думает о возможном завершении карьеры. 36-летний теннисист признался, что его не пугает это.

«Несколько недель я был близок к тому, чтобы завершить карьеру. Сейчас такого нет. Я не боюсь этого дня. Я могу быть счастлив за пределами корта, хоть теннис и занимает важную часть в моей жизни на протяжении 30 лет. У меня есть много вещей, которые я люблю делать помимо тенниса, так что это меня не беспокоит», — цитирует Надаля Eurosport.co.uk.

Ранее испанец во втором круге Уимблдона обыграл представителя Литвы Рикардаса Беранкиса (6:4, 6:4, 4:6, 6:3). Следующую игру Надаль проведет против итальянца Лоренцо Сонего.

Теннис
Рафаэль Надаль
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