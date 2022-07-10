Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в Уимблдоне-2022. Рыбакина выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

«Не было беспокойства за Елену после ее проигранного сета, в теннисе же нужно выиграть два сета, шанс отыграться есть всегда, — сказала Веснина «СЭ». — Когда я смотрела начало второго сета, мне очень хотелось, чтобы у Лены появился шанс на ранний брейк. Так удачно сложилось, что она почти сразу взяла подачу Жабер и повела 2:0. А когда ты ведешь в счете, у тебя уже по-другому складывается игра. Поэтому после раннего брейка она раскрепостилась и Онс уже было очень сложно ее остановить, хотя она играла великолепно».

Также Веснина объяснила, что подвело соперницу Рыбакиной.

«Несмотря на то, что Онс постоянно укорачивает, сбивая темп игры, Лена все равно бежала за ними, и в какой-то момент стала их читать, угадывать, а затем и забивать. Для Жабер это было таким знаком, что ее игру уже предугадывают, а это очень сильно психологически ломает соперника», — добавила она.

Рыбакина является уроженкой Москвы, она начинала профессиональную карьеру в теннисе как гражданка России. В июне 2018 года теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.