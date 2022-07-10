10 июля Джокович и Кирьос сыграют в финале Уимблдона

В воскресенье, 10 июля, в Лондоне на Центральном корте в финале Уимблдона сыграют третья ракетка мира Новак Джокович (Сербия) и Ник Кирьос из Австралии, который занимает 40-ю строчку в рейтинге ATP.

Встреча начнется не ранее 16.00 по московскому времени.

На территории России посмотреть матчи Уимблдона нельзя. В прямом эфире финал Джокович — Кирьос покажет Eurosport, но необходимо, чтобы трансляция была оплачена картой страны, где идет вещание канала, также нужен VPN.

В полуфинале 35-летний сербский теннисист обыграл британца Кэмерона Норри (6:4, 6:2, 6:3, 2:6), а 27-летний австралиец победил представителя Чили Кристиана Гарина (7:6, 6:3, 6:4).

Джокович и Кирьос встречались на корте дважды, и оба раза побеждал австралиец.