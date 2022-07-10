Тарпищев о Рыбакиной: «У нас много талантливых теннисистов не только в России, но и там, где к нам нормально относятся»

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в Уимблдоне-2022.

В финале она победила Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2.

— А то, что в этом году на Уимблдоне не разыгрываются рейтинговые очки, не принижает статус победы Рыбакиной?

— Теннисисты в первую очередь бьются за титулы, — цитирует Тарпищева «КП Спорт». — Посмотрите, как играет Джокович, которому не хватает двух побед в турнирах Большого шлема до Надаля. Кроме того, победитель Уимблдона- это чемпион мира на траве. Поэтому ясно, что никаких поблажек со стороны соперников нет.

— Англичане в шоке. У них есть две новости. Одна — Борис Джонсон ушел в отставку. И вторая — что русская девушка выиграла Уимблдон, хотя их туда и не пустили.

— Это их проблемы, а не наши... А для нас это хорошо. У нас очень много талантливых теннисистов не только в России, но и в тех странах, где к нам нормально относятся. И сейчас мы перекроили наше расписание турниров.

Рыбакина является уроженкой Москвы, она начинала профессиональную карьеру в теннисе как гражданка России. В июне 2018 года теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.