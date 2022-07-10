Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:31

Тарпищев о Рыбакиной: «У нас много талантливых теннисистов не только в России, но и там, где к нам нормально относятся»

Тарпищев прокомментировал победу Рыбакиной в Уимблдоне-2022
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в Уимблдоне-2022.

В финале она победила Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2.

— А то, что в этом году на Уимблдоне не разыгрываются рейтинговые очки, не принижает статус победы Рыбакиной?

— Теннисисты в первую очередь бьются за титулы, — цитирует Тарпищева «КП Спорт». — Посмотрите, как играет Джокович, которому не хватает двух побед в турнирах Большого шлема до Надаля. Кроме того, победитель Уимблдона- это чемпион мира на траве. Поэтому ясно, что никаких поблажек со стороны соперников нет.

— Англичане в шоке. У них есть две новости. Одна — Борис Джонсон ушел в отставку. И вторая — что русская девушка выиграла Уимблдон, хотя их туда и не пустили.

— Это их проблемы, а не наши... А для нас это хорошо. У нас очень много талантливых теннисистов не только в России, но и в тех странах, где к нам нормально относятся. И сейчас мы перекроили наше расписание турниров.

Рыбакина является уроженкой Москвы, она начинала профессиональную карьеру в теннисе как гражданка России. В июне 2018 года теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.

Источник: https://www.kp.ru/sports/tennis/shamil-tarpishhev-uimbldon-vyigrala-russkaya-eto-problemy-anglichan-a-ne-nashi/
Теннис
Wimbledon
Елена Рыбакина
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
«Это праздник в кремлевских коридорах». Что пишут британские СМИ после победы москвички Рыбакиной на Уимблдоне-2022, откуда выгнали русских
Материалы сюжета: Москвичка Рыбакина выиграла Уимблдон без российских теннисистов
Новак Джокович — Ник Кирьос: прогноз на финал Уимблдона 10 июля 2022 года
Рыбакина — «кошмар Уимблдона». Но был ли шанс сохранить ее в России?
Триумф Рыбакиной: урок для тех, кто не верил в нее в России
Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне
Селиваненко — о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Не могу сказать, что успех Лены стал неожиданностью»
В ФТР не держат обиды на победительницу Уимблдона Рыбакину из-за смены гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эбден и Перселл выиграли Уимблдон в мужском парном разряде
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости