Ольховский высказался о шансах Рублева и Сафиуллина на выход в четвертьфинал Уимблдона

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы россиян Андрея Рублева и Романа Сафиуллина на выход в четвертьфинал Уимблдона.

«На мой взгляд, Рублев является фаворитом, несмотря на то что последний матч остался за Бубликом, но, как я много раз говорил, здесь более ровное покрытие, и на нем Андрею будет легче принимать. Что касается Сафиуллина, то здесь все будет решать стабильность Романа, потому что Шаповалов иной раз играет феноменально здорово, а порой упускает много легких мячей, так что Роману нужно держать свою подачу, и он умеет это делать, что показал на этом турнире. Я думаю, что обоим по силам выйти в четвертьфинал», — цитирует Ольховского ТАСС.

В 1/8 финала Уимблдона Рублев сыграет с Александром Бубликом, представлющим Казахстан, а Сафиуллин встретится с Денисом Шаповаловым из Канады.