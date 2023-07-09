Зверев: «Если Берреттини будет так играть, то у него есть шансы против любого»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от итальянца Маттео Берреттини в третьем круге Уимблдона.

«Я ожидал, что он в такой физической форме, и сказал ему, что он может выиграть турнир, если будет так играть. Я так считаю. Конечно, есть и другие теннисисты, которые здорово играют. Дальше у него матч с Алькарасом. Я считаю, что он тоже отличный игрок. Но если он будет так играть, то, честно говоря, у него есть шансы против любого», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В четвертом круге Берреттини встретится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Счет в личных встречах 2-1 в пользу испанца.

В 2021 году 27-летний спортсмен выходил в финал Уимблдона.