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Сегодня, 13:26

Зверев: «Если Берреттини будет так играть, то у него есть шансы против любого»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от итальянца Маттео Берреттини в третьем круге Уимблдона.

«Я ожидал, что он в такой физической форме, и сказал ему, что он может выиграть турнир, если будет так играть. Я так считаю. Конечно, есть и другие теннисисты, которые здорово играют. Дальше у него матч с Алькарасом. Я считаю, что он тоже отличный игрок. Но если он будет так играть, то, честно говоря, у него есть шансы против любого», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В четвертом круге Берреттини встретится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Счет в личных встречах 2-1 в пользу испанца.

В 2021 году 27-летний спортсмен выходил в финал Уимблдона.

Теннис
Уимблдон
Александр Зверев (теннис)
Маттео Берреттини
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