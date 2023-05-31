Ольховский: «Медведев сможет успешно подготовиться к травяной части сезона»

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский считает, что Даниил Медведев сможет уверенно подготовиться к травяной части сезона после вылета в первом круге «Ролан Гаррос».

Во вторник, 30 мая Медведев проиграл бразильцу Тиагу Уайлду (6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Конечно, поражение Медведева очень обидное, но нельзя сказать, что грунтовый сезон для него вышел совсем неудачным. Я думаю, он сможет успешно подготовиться к травяной части сезона. Это покрытие подходит Даниилу больше, чем грунт, и у него появилось достаточно времени на восстановление», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Травяная часть теннисного сезона стартует 12 июня — в этот день начнется турнир ATP в Штутгарте.