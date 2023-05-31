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Сегодня, 04:21

Ольховский — об игре Андреевой: «У нас появилась новая звезда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель «Ролан Гаррос» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выступление россиянки Мирры Андреевой на турнире «Большого шлема» во Франции в этом году.

«Да, у нас появилась новая звезда. О ней уже все говорили после Мадрида. Ей надо было пройти квалификацию в Париже, что она и сделала. Сегодня просто блестяще обыграла очень легко Риске. Только восхищение и положительные эмоции.

Нет смысла закладываться на какой-то конкретный результат, не нужно строить никаких грандиозных планов, а просто выходить на каждую игру и получать удовольствие», — приводит «Газета.Ru» слова Ольховского.

16-летняя россиянка, занимающая 143-е место в рейтинге WTA, обыграла 85-ю ракетку мира, американку Элисон Риск.

Источник: https://www.soccer.ru/news/1351878/neymar-manchester-yunayted
Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
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