Ольховский — об игре Андреевой: «У нас появилась новая звезда»

Победитель «Ролан Гаррос» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выступление россиянки Мирры Андреевой на турнире «Большого шлема» во Франции в этом году.

«Да, у нас появилась новая звезда. О ней уже все говорили после Мадрида. Ей надо было пройти квалификацию в Париже, что она и сделала. Сегодня просто блестяще обыграла очень легко Риске. Только восхищение и положительные эмоции.

Нет смысла закладываться на какой-то конкретный результат, не нужно строить никаких грандиозных планов, а просто выходить на каждую игру и получать удовольствие», — приводит «Газета.Ru» слова Ольховского.

16-летняя россиянка, занимающая 143-е место в рейтинге WTA, обыграла 85-ю ракетку мира, американку Элисон Риск.