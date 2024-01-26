Ольховский — о победе Медведева: «Тактика, которую выбрал Даниил, вызывала удивление»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от победы россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

«Тяжелая победа. Тактика, которую выбрал Даниил, вызывала удивление. Он стоял далеко от задней линии, но потом стал играть ближе и быстрее. По игре ни у кого преимущества не было, но Даня был намного сильнее психологически, в конце Зверев допустил много легких шибок. Нет слов, Даня молодчина, потрясающий матч и результат», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В финале 28 января Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который обыграл серба Новака Джоковича.