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Сегодня, 19:16

Ольховский — о победе Медведева: «Тактика, которую выбрал Даниил, вызывала удивление»

Сергей Разин
корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от победы россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

«Тяжелая победа. Тактика, которую выбрал Даниил, вызывала удивление. Он стоял далеко от задней линии, но потом стал играть ближе и быстрее. По игре ни у кого преимущества не было, но Даня был намного сильнее психологически, в конце Зверев допустил много легких шибок. Нет слов, Даня молодчина, потрясающий матч и результат», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В финале 28 января Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который обыграл серба Новака Джоковича.

Источник: https://tass.ru/sport/19827165
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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