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Сегодня, 13:00

Ольховский назвал Маннарино очень серьезным соперником для Медведева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче второго круга Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и Адрианом Маннарино.

«Маннарино — это очень опасный соперник для второго круга, тем более на траве. В предыдущем матче совсем недавно Даниил проиграл Маннарино в Хертогенбоше. Француз хорошо играет на этом покрытии. У Медведева может быть преимущество, если матч поставят на большой корт, где будет пространство для забегов. Думаю, здесь корты не такие быстрые, как был в Хертогенбоше, это скорее плюс для Даниила. А если будут играть на небольшом корте, то будет намного тяжелее. И стоит признать, что для ранней стадии турнира соперник уже очень серьезный», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Медведев — Миннарино пройдет 6 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-mannarino-ochen-ser-ezny-j-sopernik-dlya-medvedeva/
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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