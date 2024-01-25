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Сегодня, 18:06

Чесноков оценил игру Зверева в преддверии матча с Медведевым на Australian Open

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился впечатлениями от четвертьфинального матча Australian Open, в котором немец Александр Зверев победил испанца Карлоса Алькараса.

«Я удивлен! Я удивился, что, Зверев такой марафон пробежал, выиграв 7:6 в решающем сете у Норри. Я не думал, что он будет свежий, все-таки для него это уже второй пятисетовый матч и с самого начала турнира ему было очень тяжело. А если взять Алькараса, я увидел настрой у Зверева, и с самого первого розыгрыша он играл чисто, не ошибался, давал очень хорошую длину, где Алькарас не мог пойти в атаку. Испанец начал делать ошибки и у него не было терпения играть долгие розыгрыши. Нужно было со Зверевым играть по-другому», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира Зверев встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Матч между ними состоится 26 января.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11480846-chesnokov-ocenil-igru-zvereva-nakanune-matcha-s-medvedevym-na-australian-open.html
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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