Чесноков оценил игру Зверева в преддверии матча с Медведевым на Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился впечатлениями от четвертьфинального матча Australian Open, в котором немец Александр Зверев победил испанца Карлоса Алькараса.

«Я удивлен! Я удивился, что, Зверев такой марафон пробежал, выиграв 7:6 в решающем сете у Норри. Я не думал, что он будет свежий, все-таки для него это уже второй пятисетовый матч и с самого начала турнира ему было очень тяжело. А если взять Алькараса, я увидел настрой у Зверева, и с самого первого розыгрыша он играл чисто, не ошибался, давал очень хорошую длину, где Алькарас не мог пойти в атаку. Испанец начал делать ошибки и у него не было терпения играть долгие розыгрыши. Нужно было со Зверевым играть по-другому», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира Зверев встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Матч между ними состоится 26 января.