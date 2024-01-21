Ольховский отметил, что Медведев набрал хорошую форму на Australian Open

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру первой ракетки России Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии.

«До этого турнира Даня нигде не играл, поэтому он проводил тяжелые матчи на старте, но сейчас мы видим того Медведева, к которому привыкли. Он находится в хорошей форме и наконец нашел свою игру. Я думаю, что в четвертом круге у него не будет никаких проблем, он явно выше классом своего соперника», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Россиянин провел на Открытом чемпионате Австралии 3 встречи: соотношение выигранных и проигранных сетов 8-3, общее время, проведенное на корте, — 9 часов и 10 минут.

22 января третья ракетка мира Медведев сыграет матч 1/8 финала Australian Open с 59-й ракеткой мира Нуну Боржешем из Португалии.