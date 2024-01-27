Ольховский объяснил, почему отдает предпочтение Синнеру в финале с Медведевым на Australian Open

Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего финала Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

«Очень многие отдают предпочтение Синнеру, наверное, и я по той игре, которую показывали до этого момента. Дело в том, что у Даниила все-таки больше опыт. У него есть титул на турнире «Большого шлема», поэтому будет играть очень много психология. Синнера тоже может поджать, если мы говорим о расслабленном состоянии, то итальянец сильнее. Но финал есть финал. Даня — боец. Мы надеемся на его победу», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Финал Australian Open в мужском разряде пройдет 28 января в Мельбурне. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.