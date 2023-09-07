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Сегодня, 11:12

Ольховский — о 9 поражениях Рублева в четвертьфиналах «Большого шлема»: «Он уже доказал, что он один из лучших теннисистов мира»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева над Андреем Рублевым в четвертьфинале US Open (6:4, 6:3, 6:4).

Рублев в девятый раз в карьере вылетел на стадии 1/4 финала турнира «Большого шлема», это является антирекордом Открытой эры в истории тенниса.

«Медведев победил заслуженно. Даня оказался более стабильным и показал более эффективный теннис. Андрею не хватало против Даниила завершения, тех острых ударов, которые он делает. Поэтому Медведев был вчера лучше и, естественно, победил.
За Андрея не грустно. Многие мечтают попасть в четвертьфинал US Open хоть раз в жизни. И очень немногие этого достигают. А Андрей уже доказал, что он является одним из лучших теннисистов мира. Четвертьфинал турнира «Большого шлема» — очень хороший результат. Конечно, на мой взгляд, Андрей будет стараться улучшить его. Я надеюсь, что это случится», — сказал Ольховский «СЭ».

В полуфинале US Open-2023 Даниил Медведев встретится с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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