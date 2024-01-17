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Сегодня, 21:36

Ольховский назвал ожидаемыми победы Рублева и Хачанова во втором круге Australian Open

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победы российских теннисистов Андрея Рублева и Карена Хачанова в матчах второго круга Открытого чемпионата Австралии.

«Я говорил, что после тяжелого матча в первом круге Андрею дальше будет легче, так и получилось. Андрей хорошо и уверенно играл, на своей подаче практически не оставлял шансов. У Карена игра была чуть потяжелее, но в целом он тоже довольно уверенно выиграл. На мой взгляд, абсолютно ожидаемые победы, класс у ребят выше, чем у их соперников», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Рублев во втором круге Australian Open победил американца Кристофера Юбэнкса и в следующем раунде встретится с Себастьяном Кордой из США. Хачанов обыграл американца Александра Ковачевича, его следующим соперником станет представитель Чехии Томаш Махач.

Источник: https://tass.ru/sport/19752111
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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